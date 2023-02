Tottenham vence Manchester City e Kane vira maior artilheiro da história do clube

O Tottenham venceu o Manchester City por 1 a 0, em Londres, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O gol do duelo deste domingo, 4, foi marcado por Harry Kane, que se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do clube, com 267 tentos.

O confronto também reforçou o tabu do City na nova casa do Tottenham. Desde 2019, quando o estádio foi inaugurado, o time de Manchester ainda não conseguiu vencer os mandantes no local. Por enquanto, os comandados de Pep Guardiola nem sequer conseguiram balançar as redes no campo.

Com a vitória, o Tottenham diminuiu a distância para o Newcastle para um ponto. O time ocupa atualmente a quinta posição na tabela. Já o Manchester City perdeu a chance de se aproximar do líder Arsenal, que perdeu para o Everton na rodada. Os Citizens ocupam a segunda colocação.

Apesar do Manchester City ter mais posse, quem levou mais perigo na primeira etapa foi o Tottenham. Aos 14 minutos, Hojbjerg roubou a bola no ataque e passou pra Kane, que colocou a bola no canto direito de Ederson e abriu o placar. Além do recorde pelo Tottenham, o atacante alcançou a marca de 200 gols na Premier League.

Na segunda etapa, a dinâmica do duelo se manteve a mesma: enquanto o City tentava fazer pressão, o Tottenham buscava ser preciso nos contra-ataques. Aos 41 minutos, Romero foi expulso após cometer falta em Grealish, deixando os londrinos com um a menos. Porém, mesmo após a pressão do City nos últimos minutos, o Tottenham conseguiu segurar a vitória.

