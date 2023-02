Com golaço de Musiala, Bayern goleia Wolfsburg pelo Alemão

Com o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 40 pontos e retomou a liderança do Alemão

O Bayern de Munique goleou o Wolfsburg por 4 a 2 neste domingo, 5, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Alemão, na Volkswagen Arena, e conquistou a primeira vitória no ano na competição. Coman, duas vezes, Muller e Jamal Musiala fizeram para o Bayern, enquanto Jakub Kaminski e Mattias Svanberg descontaram para os donos da casa.

Com o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 40 pontos e retomou a liderança do Alemão, que estava com o Union Berlin, que tem um ponto a menos e já jogou na rodada. Já o Wolfsburg se mantém na sexta colocação, com 29 pontos.

As duas equipes voltam a campo pela 20ª rodada da Bundesliga. Na sexta-feira, às 16h30min, o Wolfsburg enfrenta o Schalke 04, na Veltins-Arena. No sábado, às 11h30min, o Bayern pega o Bochum, na Allianz Arena.

O Jogo

O Bayern de Munique não tomou conhecimento dos donos da casa na primeira etapa. Logo aos oito minutos, Kingsley Coman abriu o placar para os visitantes após cruzar na área, buscando Thomas Muller. O atacante não alcançou a bola, que manteve sua trajetória e foi para o gol.

Cinco minutos depois, o lateral português João Cancelo, que fez sua estreia no Alemão, cruzou para Coman, que bateu de primeira para ampliar a vantagem dos visitantes. Aos 18, em cobrança de falta, Kimmich jogou na área e Muller cabeceou para marcar o terceiro gol do Bayern.

Aos 30 minutos, o técnico do Wolfsburg, Niko Kovac, sacou Maxence Lacroix para a entrada de Jakub Kaminski, que, aos 43, descontou para os donos da casa, com assistência do brasileiro Paulo Otávio.

