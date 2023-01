Raphinha marca, Barcelona goleia Ceuta e avança às quartas de final da Copa do Rei

O Barcelona avançou às quartas de final da Copa do Rei. Nesta quinta-feira, o time comandado por Xavi goleou o Ceuta, por 5 a 0, em duelo das oitavas de final. No, Raphinha, Lewandowski (duas vezes), Ansu Fati e Kessie marcaram. Agora, o Barça aguarda seu adversário da próxima fase do torneio, que será definido em sorteio.

O próximo compromisso da equipe de Xavi é neste domingo, em duelo pelo Campeonato Espanhol. Contra o Getafe, o Barça entra em campo às 14h30 (de Brasília), no Camp Nou. Já o Ceuta joga com o Cultural Leonesa, no mesmo dia, às 8 horas, pela Segunda Divisão do Espanhol.

O jogo

O primeiro tempo não teve grandes chances. O Barcelona abriu o placar apenas aos 41 minutos. Raphinha se deslocou bem entre a defesa adversária, recebeu bom passe de Kessie. O Ceuta também teve uma chance antes, mas o cabeceio de Rodri saiu pelo lado de fora do gol.

Na volta para o segundo tempo, Lewandowski fez o segundo. O polonês recebeu bom passe de Kessie na área e finalizou no alto para ampliar. Pouco depois, o camisa 19 tentou de longe e mandou perto da trave adversária.

Aos 25 minutos, Ansu Fati também balançou a rede. Depois de boa jogada individual, o atacante finalizou de dentro da área sem chance para Osorio. Após duas assistências, Kessie deixou o dele sete minutos depois. No último minuto antes dos acréscimos Lewandowski deixou seu segundo gol no jogo e fechou a goleada.

