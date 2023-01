Brasileiros marcam e Real Madrid vira sobre o Villarreal nas oitavas de final da Copa do Rei

Depois do revés contra o Barcelona no último domingo, o Real Madrid voltou a campo e conseguiu uma grande vitória sobre o Villarreal, pelas oitavas de final da Copa do Rei. No Estádio Madrigal, na tarde desta quinta-feira, 19, os visitantes saíram atrás, mas conseguiram uma virada e saíram com 3 a 2 no placar, com gols de Vinícius Jr., Éder Militão e Dani Ceballos. Os donos da casa marcaram com Etienne Capoue e Gerard Moreno.

O Real Madrid vinha de uma derrota dura no último final de semana, quando foram derrotados por 3 a 1 contra o Barcelona na final da Supercopa Espanhola, mas se recuperaram nesta quinta-feira e garantiram a vaga nas quartas de final da Copa do Rei. A próxima partida da equipe será no domingo, às 17h (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

O Villarreal estava invicto desde o retorno das competições oficiais, que foram interrompidas em virtude da disputa da Copa do Mundo do Catar. Depois da eliminação, retorna a campo no domingo, às 10h, contra o Girona, pela La Liga. Na competição, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 19 pontos.