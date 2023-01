Brasileiro marca, mas City vira no 2° tempo e vence o Tottenham pelo Inglês

Nesta quinta-feira, o Manchester City venceu o Tottenham, na condição de mandante, por 3 a 2. Kulusevski marcou após saída errada de Ederson e Emerson Royal ampliou a vantagem para os londrinos. Na volta do intervalo, os comandados de Pep Guardiola viraram a partida, com Júlian Alvarez, Haaland e Mahrez.

Agora, o City encara o Wolverhampton, pela Premier League, nesse domingo. A bola vai rolar às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium. Nesse momento, a equipe ocupa a segunda posição, com 42 pontos, cinco atrás do líder, Arsenal – que ainda joga nesta rodada.

Do outro lado, os comandados de Antonio Conte enfrentam o Fulham, nessa segunda-feira. O jogo vai acontecer às 17h (de Brasília), no Craven Cottage. Assim, a equipe pode ver a distância para o Newcastle, primeiro clube na zona de classificação à próxima Liga dos Campeões, aumentar para oito pontos.

Emerson Royal marca

No começo da partida, o Manchester City estava com o controle da posse de bola, mas não criava oportunidades claras. Assim, a primeira chance foi do Tottenham. Harry Kane dominou lançamento e chutou firme, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Pouco tempo depois, Gundogan arrematou com perigo.

Posteriormente, após cruzamento de Ben Davies, Son cabeceou sem força para defesa tranquila de Ederson. Aos 39 minutos, Lewis recebeu na entrada da área e finalizou, a bola desviou no jogador adversário e Llorris se esticou para impedir que o Manchester City abrisse o placar. Pouco tempo depois, Haaland teve duas oportunidades claras, contudo, em ambas Lorris impediu o norueguês de marcar.

No final da primeira etapa, o Tottenham abriu o placar. Após saída errada de Ederson, a bola sobrou para Kulusevski, que chutou para o fundo do gol. Na sequência, Kane arrematou, o goleiro brasileiro espalmou e Emerson Royal ampliou a vantagem dos londrinos.

City vira a partida

Logo no início da primeira etapa, o Manchester City empatou a partida. Após bate e rebate na área, Julián Alvarez completou para o fundo do gol. Na sequência, Haaland cabeceou na saída de Llorris. Pouco tempo depois, Mahrez finalizou com perigo e quase virou a partida.

Aos 15 minutos, Kulusevski fez boa jogada, cruzou para Pulisic, o croata arrematou, mas Lewis bloqueou o chute. Posteriormente, o camisa 26 invadiu a área e chutou cruzado, para virar a partida. Posteriormente, Kane recebeu passe na pequena área, mas ele usou a mão para dominar.

No final da partida, o arbitro foi ao VAR, mas considerou a mão de Richarlison natural e não marcou a penalidade. Mahrez deu números finais ao jogos, depois de tocar na saída de Lloris.

