Bruno Guimarães homenageia Pelé vestindo a camisa 10 da Seleção em jogo do Newcastle

As homenagens a Pelé, que faleceu na última quinta-feira, 29, aos 82 anos, seguem na rodada do Campeonato Inglês. Neste sábado, 31, antes do jogo entre Newcastle e Leeds, os jogadores fizeram um minuto de aplauso em homenagem ao Rei do futebol. O meia Bruno Guimarães utilizou uma camisa da seleção brasileira com número e nome de Pelé.

Pelo Brasil, Pelé conquistou as três primeiras Copas do Mundo do país, nos anos 1958, 1962 e 1970. A primeira taça foi com apenas 16 anos, quando estreou no Mundial. Com a Amarelinha, o Rei marcou 77 gols em 92 jogos.

Nesta última Copa do Mundo, que aconteceu neste ano, no Catar, Bruno Guimarães foi um dos convocados pelo técnico Tite, que deixou o comando da seleção após o fim da participação do país no Mundial, quando foi eliminado pela Croácia, nas quartas de final, após disputa das penalidades.

O jogador do Newcastle estreou pela Seleção em 2020. Desde então, soma dez jogos e tem um gol marcado.

Assim que foi anunciada a morte de Pelé, Bruno Guimarães foi um dos jogadores a publicarem homenagens ao Rei nas redes sociais.

Outras ligas também prestam homenagens

Após o anúncio do falecimento de Pelé, aconteceram jogos da La Liga, Ligue 1 e Campeonato Português. Antes de todas as partidas, aconteceram homenagens a Pelé.

