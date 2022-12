Ancelotti fala que Benzema está "muito bem" após francês ficar fora da Copa por lesão

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, falou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 29, que reencontrou Karim Benzema "com grande entusiasmo e motivação" e "fisicamente muito bem". O comandante evitou comentar sobre a lesão que deixou o jogador francês fora da Copa do Mundo.

"Não entro na decisão que a França tomou. Para eles, não teria a chance de jogar a Copa do Mundo. Para nós, voltou um jogador com muito entusiasmo, muita motivação", disse Ancelotti na véspera do jogo do time merengue contra o Valladolid, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

O atacante foi afastado da equipe francesa devido a uma lesão na coxa esquerda apenas três dias antes do primeiro jogo dos Bleus na competição. Na ocasião, a Federação Francesa de Futebol (FFF) havia considerado que seu período de recuperação poderia levar três semanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a derrota para a Argentina na final do Mundial, Benzema anunciou a aposentadoria no dia 19 de dezembro.

"Fiz os esforços e cometi os erros necessários para estar onde estou atualmente e estou orgulhoso disso. Escrevi minha história e a nossa chega ao fim", escreveu Benzema, no dia de seu aniversário de 35 anos, em publicação com uma foto sua em campo pela equipe francesa.

Sobre o assunto Zico envia mensagens de apoio a Pelé e Roberto Dinamite: "Sempre foram muito guerreiros"

Ancelotti diz que não foi contatado pela CBF para assumir a seleção brasileira: "Nunca me ligou"

Cercado por familiares, ídolo Pelé completa um mês de internação em São Paulo

Ancelotti elogia condições físicas do francês

De volta ao Real Madrid após um período de férias, Ancelotti elogiou a condição física do jogador.

"Karim voltou no dia 10 de dezembro, depois das férias que demos a todos que estiveram da Copa. Ele voltou muito bem, começou a trabalhar com a equipe. Jogou 30 minutos do primeiro amistoso, 45 do segundo, aos poucos sua condição vai melhorando", avaliou.

"Agora se encontra muito bem, está muito animado para voltar porque jogou muito pouco na primeira parte da temporada e acho que ele vai mostrar toda a sua qualidade porque já mostrou isso nos treinos nos últimos dias", disse o treinador francês.

Tags