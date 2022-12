Cristiano Ronaldo assina com Al-Nassr, da Arábia Saudita, até 2025, diz jornal

O valor do contrato do astro português gira em torno de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão) de euros por época, incluindo acordos salariais e publicitários. A informação é do jornal espanhol Marca

Cristiano Ronaldo já tem seu futuro definido para o próximo ano. Segundo o jornal Marca, o jogador assinou contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, por duas temporadas e meia, e passará atuar pelo clube a partir de 1ª de janeiro.

O atacante deixou o Manchester United no dia 22 de novembro, dois dias antes do início da Copa do Mundo do Catar. Aos 37 anos, o atleta perdeu espaço na equipe inglesa, principalmente após a chegada do técnico Erik ten Hag.

O valor do contrato do astro português gira em torno de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) de euros por época, incluindo acordos salariais e publicitários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta temporada, Cristiano Ronaldo tem apenas 16 jogos disputados e três gols marcados. O nome do atacante foi sondado no Bayern de Munique, Paris Saint-Gemain e Napoli, mas os interesses não se concretizaram.

Na Copa do Catar, o jogador já balançou as redes duas vezes por Portugal. A seleção entra em campo nesta terça-feira contra a Suíça, pelas oitavas de final. O partida está marcada para iniciar às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail.

Sobre o assunto Cristiano Ronaldo se aproxima de clube da Arábia Saudita e pode ganhar R$ 1 bilhão por ano

Cristiano Ronaldo se torna 1º jogador a marcar em 5 Copas do Mundo

Flamengo faz consulta por Cristiano Ronaldo para disputar o Mundial

Tags