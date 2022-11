Bayern vence lanterna Schalke pelo Alemão no último jogo antes da Copa

A partida disputada neste sábado, 12, foi o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo do Catar

Com gols de Gnabry e Choupo-Mouting, o Bayern de Munique derrotou o Schalke por 2 a 0, na Veltins Arena. A partida disputada neste sábado, 12, foi o último compromisso das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo do Catar.

Primeiro tempo

Ao contrário das expectativas criadas para um duelo entre o líder e o lanterna da Bundesliga, o Schalke fez jogo duro no começo da primeira etapa. Os donos da casa conseguiram travar o ataque rival e criaram a primeira grande oportunidade do jogo, quando Bulter disparou nas costas de Kimmich e obrigou Neuer a fazer defesa difícil.

Porém, o Bayern cresceu na partida. Aos 37 minutos, Serge Gnabry achou um passe para Musiala, que devolveu de calcanhar para o camisa 7 chegar batendo e abrir o placar fora de casa. Gnabry marcou seu oitavo gol no Campeonato Alemão.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, os visitantes ampliaram. Após cobrança de falta mal batida, o Bayern puniu com um contra-ataque fulminante. Choupo-Mouting saiu cara a cara com o goleiro adversário e mandou para o fundo da rede.

Ainda na segunda etapa, Jamal Musiala também marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. O jovem de 19 anos deu as duas assistências da partida e chegou ao seu décimo passe para gol na temporada. Além disso, é o líder de participações em gol do Bayern e foi convocado pela seleção alemã para a Copa do Mundo.