Arsenal vence o Wolverhampton e abre cinco pontos na liderança do Campeonato Inglês antes da pausa para a Copa

O Arsenal ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, pela 16ª rodada, os Gunners venceram o Wolverhampton fora de casa por 2 a 0, com dois gols Odegaard, e agora ficam cinco pontos acima do Manchester City na tabela.

Mais cedo neste sábado, o Manchester City perdeu em casa por 2 a 1 diante do Brentford e ficou com 32 pontos. Assim, o Arsenal chegou aos 37 pontos e, assim, ampliou a distância no topo da tabela. Do outro lado, os Wolves seguem na lanterna, com apenas 10 pontos somados na competição.

Agora, o Campeonato Inglês será interrompido devido à Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro. Dessa forma, os times voltam a campo apenas no final de dezembro.

Vitória do Arsenal

No primeiro tempo, o volante Granit Xhaka sentiu e precisou ser substituído prematuramente. A notícia preocupa a Seleção Suíça oito dias antes do início da Copa, mas pode ser boa para o Brasil, já que os dois países estão no mesmo grupo.

Aos 35 minutos, Gabriel Jesus recebeu bom passe de Saka, cortou a defesa, mas acertou o travessão de José Sá. Pelo lado do Wolverhampton, Gonçalo Guedes teve grande oportunidade de colocar o time da casa na frente, mas Saliba desviou a finalização para fora. Assim, o primeiro tempo terminou sem gols.

Na volta do intervalo, o Arsenal precisou de menos de dez minutos para abrir o placar. Jesus recebeu pela esquerda e deu grande passe para Fábio Vieira, nas costas da defesa. O português foi ao fundo da área e passou para Odegaard, que precisou apenas empurrar para o gol aberto e colocar os Gunners em vantagem.

Aos 30 minutos, Odegaard aproveitou a sobra após bate e rebate dentro da área e acertou belo voleio, no canto rasteiro de José Sá. Mais um do norueguês e 2 a 0 para o Arsenal.

Os donos da casa tentaram diminuir o placar até os minutos finais, mas o placar não sofreu alterações.

Outros resultados da rodada:

Manchester City 1 x 2 Brentford

Liverpool 3 x 1 Southampton

Bournemouth 3 x 0 Everton

West Ham 0 x 2 Leicester City

Tottenham 4 x 0 Leeds United

Nottingham Forest 1 x 0 Crystal Palace