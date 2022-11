Zagueiro espanhol Gerard Piqué, do Barcelona, anuncia aposentadoria

O espanhol Gerard Piqué anunciou nesta quinta-feira que irá se aposentar do futebol. O zagueiro de 35 anos, que atua pelo Barcelona desde 2008, informou que o último jogo de sua carreira será neste sábado contra o Almería, pelo Campeonato Espanhol.

Em um vídeo publicado através de suas redes sociais, com o título "Culers, tenho que lhe dizer uma coisa", o jogador deu um depoimento emocionado sobre sua trajetória, deixando claro sua vontade de jogar pelo Barcelona desde de criança. Emocionado, Piqué disse que o clube "lhe deu tudo", mas "agora é o momento de encerrar este ciclo".

Piqué foi formado nas categorias de base do Barcelona, passando por Manchester United e Real Zaragoza até retornar ao time catalão, em 2008. Em fevereiro, se tornou o quinto jogador que mais atuou com a camisa "Blaugrana". Ao todo, serão 616 partidas pelo clube, contando sua partida de despedida, no próximo sábado. Além disso, também é o terceiro maior vencedor da história do Barça, com 30 títulos, atrás apenas de Messi e Iniesta.

Com a seleção espanhola, o zagueiro atuou 102 vezes e participou de duas Copas do Mundo, em 2010, na África do Sul, se consagrando campeão, e em 2014, no Brasil. Entre as duas competições, também venceu a Eurocopa, em 2012. Piqué é um dos nomes na lista de pré-convocados da Espanha para o Mundial deste ano, que será disputado no fim deste mês no Catar, porém com o anúncio desta quinta-feira fica descartada sua terceira participação no torneio.

Durante sua carreira, Piqué foi campeão de quase tudo que disputou. Além da Copa do Mundo e Eurocopa, venceu quatro Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes, oito Campeonatos Espanhóis e sete Taças da Espanha. Na Inglaterra, levou o Campeonato Inglês, uma Taça da Liga e uma Supertaça Inglesa.

A última vez de Piqué dentro de campo será no sábado, às 17h (de Brasília). Pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Almería, no Camp Nou. A equipe é a vice-líder da competição, com 31 pontos, um a menos que o Real Madrid, primeiro colocado.