Manchester City vence Leicester (1-0) e assume liderança provisória

O Manchester City venceu o Leicester fora de casa por 1 a 0 neste sábado, 29, pela 14ª rodada da Premier League, assumindo a liderança provisória antes do jogo do Arsenal no domingo.

Sem Erling Haaland, desfalque na partida, a equipe de Pep Guardiola sofreu contra a bem plantada defesa dos Foxes, mas o belga Kevin de Bruyne (49) marcou o único gol do jogo com uma cobrança de falta direta que superou a barreira do Leicester e a bola foi no canto esquerdo do gol.

Os 'Citizens', com 29 pontos, chegam à primeira colocação e aumentam a pressão sobre o Arsenal, que tem 28 e receberá no domingo, no Emirates Stadium, o Nottingham Forest que apesar de ser o lanterna, já surpreendeu o Liverpool na última rodada (1-0).

O Leicester, que havia conseguido sair das posições de rebaixamento após duas vitórias consecutivas, segue na 17ª posição, apenas dois pontos acima do Leeds, primeiro time da zona da degola e que visita o Liverpool na última partida deste sábado.

Já no jogo do Chelsea (5º) seu técnico Graham Potter viveu um pesadelo ao enfrentar fora de casa seu ex-clube, o Brighton (7º), que goleou os londrinos por 4 a 1.

Ao mesmo tempo, o Tottenham (3º) reagiu e venceu o Bournemouth (14º) por 3 a 2 de virada depois de estar perdendo por 2 a 0. Com esse resultado alcançou o pódio na tabela, logo à frente do Newcastle (4º), que atropelou (4-0) o Aston Villa (15º).

Foi uma estreia frustrante do técnico espanhol Unai Emery, que rescindiu contrato com o Villarreal para assinar com o time de Birmingham.

Em partida que lutam na parte inferior da classificação, Brentford (11º) e Wolverhampton (18º) empataram em 1 a 1.





Jogos da 14ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Leicester - Manchester City 0 - 1

Brighton - Chelsea 4 - 1

Brentford - Wolverhampton 1 - 1

Bournemouth - Tottenham 2 - 3

Newcastle - Aston Villa 4 - 0

Crystal Palace - Southampton 1 - 0

(13h30) Fulham - Everton

(15h45) Liverpool - Leeds





- Domingo:

(11h00) Arsenal - Nottingham

(13h15) Manchester United - West Ham





Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 29 12 9 2 1 37 11 26

2. Arsenal 28 11 9 1 1 25 11 14

3. Tottenham 26 13 8 2 3 26 16 10

4. Newcastle 24 13 6 6 1 24 10 14

5. Chelsea 21 12 6 3 3 17 15 2

6. Manchester United 20 11 6 2 3 16 16 0

7. Brighton 18 12 5 3 4 19 15 4

8. Fulham 18 12 5 3 4 22 22 0

9. Liverpool 16 11 4 4 3 22 13 9

10. Crystal Palace 16 12 4 4 4 13 16 -3

11. Brentford 15 13 3 6 4 19 22 -3

12. West Ham 14 12 4 2 6 11 12 -1

13. Everton 13 12 3 4 5 11 12 -1

14. Bournemouth 13 13 3 4 6 12 28 -16

15. Aston Villa 12 13 3 3 7 11 20 -9

16. Southampton 12 13 3 3 7 11 20 -9

17. Leicester 11 13 3 2 8 21 25 -4

18. Wolverhampton 10 13 2 4 7 6 19 -13

19. Leeds 9 11 2 3 6 13 18 -5

20. Nottingham 9 12 2 3 7 8 23 -15

