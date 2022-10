Campeonato Italiano: Líder Napoli goleia Sassuolo e Juventus vence Lecce

16:57 | Out. 29, 2022

Essa foi também a décima terceira vitória consecutiva do Napoli, levando em conta todas as competições: oito na Serie A, cinco na Liga dos Campeões

O Napoli consolidou ainda mais sua liderança na Serie A ao golear o Sassuolo por 4 a 0 em casa, neste sábado, 29, no jogo que abriu a décima segunda rodada do campeonato italiano, em que a Juventus venceu o Lecce por 1 a 0 fora de casa.

Liderados pelo atacante nigeriano Victor Osimhen, autor de um 'hat-trick' (aos 4, 19 e 77 minutos) e pelo ponta georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, que marcou aos 36 minutos e deu duas assistências, os napolitanos continuam sendo o único time invicto nesta temporada deo 'calcio'.

Essa foi também a décima terceira vitória consecutiva do Napoli, levando em conta todas as competições: oito na Serie A, cinco na Liga dos Campeões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No campeonato italiano, o Napoli está seis pontos à frente do segundo colocado Milan, que visita o Torino (10º) no domingo.

Osimhen, que já havia marcado na rodada anterior na vitória sobre a Roma (1-0), abriu o placar após um desvio de cabeça de Kvaratshkehlia, aos 4 minutos. Aos 19, o jogador nigeriano ampliou, novamente assistido por seu companheiro georgiano.

Depois Kvaratshkehlia bateu o goleiro do Sassuolo, Andrea Consigli, com um chute forte aos 36 minutos. Osimhen fez o 4 a 0 definitivo, aproveitando aos 77 minutos uma bola perdida pela defesa visitante.

No Sassuolo, Andrea Pinamonti teve várias chances de diminuir, mas ou faltou pontaria (16) ou esbarrou nas boas defesas do goleiro local Alex Meret (21 e 49).

Sassuolo, que agora é o nono na tabela, sofreu uma expulsão na reta final, devido a um segundo cartão amarelo dado ao francês Armand Laurienté.

Em outro jogo, a Juventus, eliminada esta semana na fase de grupos da Liga dos Campeões ao perder por 4 a 3 para o Benfica, curou as feridas em sua visita ao sul da península, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Lecce graças a um gol de Nicolo Fagioli no minuto 73.

Essa vitória permite que os 'bianconeri' fiquem provisoriamente em sexto lugar, dentro das posições europeias, e acima de tudo não se fiquem mais afastados do líder Napoli, do qual continuarão dez pontos atrás.

A Juventus vai se despedir da Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Paris Saint-Germain, contra quem tentará garantir o terceiro lugar em seu grupo, para pelo menos co,meçar a disputar a Liga Europa a partir de fevereiro.

O Lecce continua na décima sétima posição, com dois pontos provisoriamente acima da zona de rebaixamento para a Serie B, aguardando o restante das partidas do fim de semana.

Jogos da 12ª rodada da Serie A e classificação:

- Sábado:

Napoli - Sassuolo 4 - 0

Lecce - Juventus 0 - 1

(15h45) Inter - Sampdoria

- Domingo:

(8h30) Empoli - Atalanta

(11h00) Cremonese - Udinese

Spezia - Fiorentina

(14h00) Lazio - Salernitana

(16h45) Torino - Milan

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Roma

(16h45) Monza - Bologna





Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 32 12 10 2 0 30 9 21

2. Milan 26 11 8 2 1 24 11 13

3. Lazio 24 11 7 3 1 23 5 18

4. Atalanta 24 11 7 3 1 16 8 8

5. Roma 22 11 7 1 3 13 10 3

6. Juventus 22 12 6 4 2 18 7 11

7. Udinese 21 11 6 3 2 20 12 8

8. Inter 21 11 7 0 4 22 17 5

9. Sassuolo 15 12 4 3 5 14 17 -3

10. Torino 14 11 4 2 5 10 13 -3

11. Salernitana 13 11 3 4 4 13 16 -3

12. Empoli 11 11 2 5 4 9 15 -6

13. Bologna 10 11 2 4 5 12 17 -5

14. Fiorentina 10 11 2 4 5 11 16 -5

15. Monza 10 11 3 1 7 10 19 -9

16. Spezia 9 11 2 3 6 9 20 -11

17. Lecce 8 12 1 5 6 9 15 -6

18. Sampdoria 6 11 1 3 7 6 18 -12

19. Hellas Verona 5 11 1 2 8 10 21 -11

20. Cremonese 4 11 0 4 7 9 22 -13

Sobre o assunto Com gols de Neymar, Messi e Mbappé, PSG vence Troyes de virada (4-3) e lidera Ligue 1

Manchester City vence Leicester (1-0) e assume liderança provisória

Tags