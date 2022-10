Com gol de Cristiano Ronaldo, United bate Sheriff pela Liga Europa

No Old Trafford, o time de Erik Ten Hag venceu por 3 a 0, com gols de Dalot, Rashford e Cristiano Ronaldo, que retornou após ficar fora diante do Chelsea

Nesta quinta-feira, Manchester United e Sheriff se enfrentaram pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga Europa. No Old Trafford, o time de Erik Ten Hag venceu por 3 a 0, com gols de Dalot, Rashford e Cristiano Ronaldo, que retornou após ficar fora diante do Chelsea.

Casemiro e Antony foram titulares. O volante deixou o campo aos 17 minutos do segundo tempo, enquanto o atacante saiu no intervalo.

Com o resultado, os ingleses seguem na segunda posição do grupo E, com 12 pontos, e vão disputar a liderança com a Real Sociedad no último jogo. Já os moldavos ficam em terceiro, com três.

Na próxima rodada, o Manchester United visita a Real Sociedad, na quinta-feira (3/11), às 14h45 (de Brasília). O Sheriff, por sua vez, recebe o Omonia, no mesmo dia e horário.

O JOGO — Erik Ten Hag mandou o Manchester United a campo com: De Gea; Dalot (Luke Shaw), Lindelof, Lisandro Martínez (Maguire) e Malacia; Eriksen e Casemiro (McTominay); Antony (Bruno Fernades), Bruno Fernandes e Garnacho (Van de Beek); Cristiano Ronaldo.

Na etapa inicial, os donos da casa tiveram duas chances para abrir o placar, umas aos 14 minutos e outra aos 28, ambas com Cristiano Ronaldo. A primeira passou perto do travessão e, na segunda, o português parou em grande defesa do goleiro.

Em seguida o United conseguiu abrir o placar. Após cobrança de escanteio feita por Eriksen, Diogo Dalot subiu e cabeceou para dentro das redes.

Na segunda etapa, aos 14 minutos, Cristiano Ronaldo teve outra boa oportunidade de marcar. O astro recebeu na intermediária, avançou, cortou o marcador, mas acabou chutando por cima do gol.

Três minutos depois, o português finalmente conseguiu balançar as redes. Porém, o tento foi anulado por impedimento.

Aos 29, o Manchester United conseguiu o segundo gol. Luke Sahw recebeu pela esquerda e cruzou para Marcus Rashford mandar de cabeça para dentro da meta.

O tento de Cristiano Ronaldo finalmente saiu, aos 36 minutos. O português pegou rebote dentro da área e estufou as redes.

