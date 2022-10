Campeão da Libertadores com Flamengo, Pablo Marí é esfaqueado na Itália

19:03 | Out. 27, 2022

Marí foi uma entre cinco vítimas de um atentado de um homem com distúrbios mentais. A pessoa, de 46 anos, foi detida, e um envolvido morreu

O zagueiro Pablo Marí, campeão da Libertadores em 2019 com o Flamengo, foi esfaqueado em um supermercado na região de Assago, na região metropolitana de Milão. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal italiano Sportface e confirmada pelo próprio Monza, clube que o jogador defende atualmente.

Marí foi uma entre cinco vítimas de um atentado de um homem com distúrbios mentais. A pessoa, de 46 anos, foi detida, e um envolvido morreu.

Em entrevista ao canal italiano RAI, Adiano Galliani, diretor-executivo do Monza, deu mais detalhes sobre a situação de Marí: "O jogador sofreu um ferimento bastante profundo nas costas, mas não atingiu órgãos vitais. Não há risco de morte. Me disseram que deve se recuperar rápido o suficiente. Está com músculos lesionados, mas está consciente e estão lhe dando pontos."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do Monza, Flamengo, Arsenal e Unidese, equipes que Marí atuou recentemente, mandaram mensagens positivas para o defensor.

Marí atuou pelo Flamengo no segundo semestre de 2019, sendo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, com o técnico Jorge Jesus. O espanhol deixou o Rubro-Negro em 2020 para se transferir ao Arsenal, onde não se firmou.

Pelo Monza, Marí possui oito jogos e um gol marcado nesta temporada. O defensor ainda pertence ao Arsenal, com quem tem contrato até meio de 2024.

Sobre o assunto Liverpool vence Ajax e avança na Champions; Atlético de Madrid é eliminado do Grupo B

Real Madrid perde para o RB Leipzig pela Champions; Celtic e Shakhtar empataram

PSG goleia Maccabi Haifa por 7 a 2 pela Champions League; Benfica vence Juventus

Tags