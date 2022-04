Newcastle x Liverpool ao vivo: onde assistir ao jogo da Premier League

Newcastle e Liverpool se enfrentam hoje, sábado, 30 de abril (30/04), em partida válida pela 35ª rodada da Premier League. O confronto está marcado para começar às 8 horas e 45 minutos (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle, na Inglaterra.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, horário e últimas notícias ao final do texto.

Sobre o assunto Ex-Ceará, Ricardinho é internado após desconforto respiratório; quadro de saúde é estável

Entenda o quadro de saúde do jogador Ricardinho, ex-Ceará

Tiago Leifert vai narrar jogos exclusivos da Copa do Mundo pelo Sportv e Globoplay

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Newcastle x Liverpool ao vivo: onde assistir

Star+ - serviço de streaming para assinantes



ESPN - canal fechado

Newcastle x Liverpool: provável escalação

Newcastle:

Dúbravka; Krafth, Schar (Lascelles), Burn e Targett; Shelvey, Bruno Guimarães e Joelinton; Almirón, Chris Wood e Saint-Maximin

Técnico: Eddie Howe

Liverpool:

Alisson; Gomez (Alexander-Arnold), Matip, Van Dijk e Tsimikas (Robertson); Henderson, Fabinho e Keïta; Salah, Mané e Diogo Jota

Técnico: Jürgen Klopp

Quando será Newcastle x Liverpool

Hoje, 30 de abril (30/04), às 8 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Newcastle x Liverpool

St. James' Park, em Newcastle, na Inglaterra

Tags