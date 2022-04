Liverpool x Manchester United ao vivo: onde assistir à Premier League

Liverpool enfrenta o Manchester United de Cristiano Ronaldo hoje, terça, 19 de abril (19/04), em partida válida pela Premier League. O confronto está marcado para começar às 16 horas (horário de Brasília), no estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, horário e últimas notícias ao final do texto.

Sobre o assunto Cristiano Ronaldo anuncia que um dos seus gêmeos morreu

River identifica torcedor que jogou banana em torcedores do Fortaleza na Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Liverpool x Manchester United ao vivo: onde assistir

Star+ - serviço de streaming para assinantes

ESPN - canal fechado

Liverpool x Manchester United: provável escalação

Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Firmino e Mané

Desfalques: Nenhum

Técnico: Jurgen Klopp

Manchester United:

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Telles; Matic e Pogba; Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo (não confirmado)

Desfalques: Fred, Scott McTominay, Edinson Cavani e Luke Shaw (machucados)

Técnico: Ralf Rangnick

Quando será Liverpool x Manchester United

Hoje, 19 de abril (19/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Liverpool x Manchester United

Estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

Tags