Manchester United x Norwich ao vivo: onde assistir à Premier League

Manchester United de Cristiano Ronaldo e Norwich se enfrentam hoje, sábado, 16 de abril (16/04), em partida válida pela Premier League. O confronto está marcado para começar às 11 horas (horário de Brasília), no Old Trafford, na Inglaterra.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, horário e últimas notícias ao final do texto.

Sobre o assunto Cristiano Ronaldo será investigado por suposta 'agressão' a torcedor

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Manchester United x Norwich ao vivo: onde assistir

Star+ - serviço de streaming para assinantes

ESPN - canal fechado

Quando será Manchester United x Norwich

Hoje, 16 de abril (16/04), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será Manchester United x Norwich

Old Trafford, na Inglaterra

Tags