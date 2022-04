Real Madrid bate Celta de Vigo por 2 a 1 com dois gols de Benzema

Com o triunfo, a equipe ampliou ainda mais a distância sobre o Sevilla, segundo colocado do torneio, e alcançou os 69 pontos, 12 à frente do concorrente

O Real Madrid visitou o Celta de Vigo neste sábado e venceu por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Com o triunfo, a equipe ampliou ainda mais a distância sobre o Sevilla, segundo colocado do torneio, e alcançou os 69 pontos, 12 à frente do concorrente.

O jogo iniciou com chances para ambos os lados. Aos 17 minutos, o zagueiro Éder Militão foi derrubado na área por Nolito, após cobrança de escanteio, e o árbitro assinalou o pênalti. O francês Karim Benzema converteu a cobrança e abriu o placar.

Apesar da vantagem, os merengues não tinham o controle do jogo e cediam oportunidades ao Celta, que ameaçou o adversário e obrigou o goleiro Courtois a fazer boas defesas.

Os mandantes chegaram a empatar a partida ainda no primeiro tempo, com o atacante Thiago Galhardo, ex-jogador do Internacional, mas o tento foi anulado por impedimento.

Já na segunda etapa, após boa trama ofensiva, a bola sobrou na pequena área com Nolito, que havia cometido o pênalti, e o atacante se redimiu da falha empurrando a bola para o fundo das redes e igualando o placar.

O time de Carlo Ancelotti teve uma grande chance para ficar em vantagem. O brasileiro Rodrygo, ex-Santos, sofreu pênalti, mas, desta vez, Benzema parou no goleiro Matías Dituro.

Logo em seguida, o lateral Mendy foi derrubado dentro da área e o árbitro apitou nova penalidade, a terceira no jogo. Após ter perdido o anterior, Benzema bateu cruzado e marcou o segundo na partida, decretando a vitória dos visitantes.

O próximo compromisso do Real é contra o Chelsea, nesta quarta-feira, quando os clubes se enfrentam pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. A decisão acontece às 16 horas (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge.

