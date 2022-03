Japão vence Austrália e garante vaga na Copa do Mundo; Arábia Saudita também se classifica

O Japão visitou a Austrália na manhã desta quinta-feira, 24, em jogo válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Asiáticas. Com dois gols marcados por Kaoru Mitoma, os japoneses venceram por 2 a 0 e garantiram vaga direta na Copa do Mundo do Catar neste ano. O resultado beneficiou a Arábia Saudita, que assegurou a classificação para o mundial sem precisar entrar em campo.

Em um jogo equilibrado, os visitantes abriram o placar já aos 45 minutos da segunda etapa. Após boa jogada pelo lado direito, a bola sobrou com Kaoru Mitoma, que tirou do goleiro e balançou as redes.

Nos acréscimos, Mitoma fez linda jogada, passando por três marcadores, e chutou rasteiro. O japonês ainda contou com uma falha do goleiro Ryan para marcar o segundo e decretar a vitória.

O Japão, agora, ocupa a liderança do grupo B no torneio classificatório, com 21 pontos conquistados. Quem também garantiu vaga com o triunfo dos japoneses foi a Arábia Saudita, que soma 20 pontos.

Já a Austrália ainda segue na briga por uma vaga no Mundial. A equipe não tem mais chances de conquistar uma vaga direta, mas, apesar da derrota, assegurou uma vaga na repescagem asiática. Em terceiro lugar, com 15 pontos, os australianos não podem mais ser ultrapassados pelos concorrentes.

O último compromisso do Japão na competição é contra o lanterna Vietnã, no Estádio Saitama, na próxima terça-feira, 29. No mesmo dia, a Austrália encara a já classificada Arábia Saudita, no Estádio King Abdullah Sports City.

