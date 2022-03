Sorteio da Champions League ao vivo hoje, 18; onde assistir, horário e mais

O sorteio dos confrontos das quartas de final da Champions League 2021/22, a Liga dos Campeões, será realizado hoje, sexta, 18 de março (18/03). Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Villarreal são os oito times que ainda restam na disputa do título do principal torneio europeu.



Você pode assistir à transmissão ao vivo a partir das 7 horas e 50 minutos (horário de Brasília), de forma online e gratuita pelo canal no YouTube do SBT Sports ou clicando no player abaixo, além do canal fechado TNT e do serviço de streaming HBO Max.



As partidas desta fase começam a ser disputadas no dia 5 de abril. Além disso, já será definido o chaveamento dos confrontos até a grande final, que será realizada em Paris, no dia 28 de maio de 2022.

Sorteio ao vivo da Champions League 2021/22: onde assistir



Online e gratuito: YouTube do SBT Sports



Canal fechado: TNT Sports



Serviço de streaming: HBO Max

Quando será o sorteio da Champions League 2021/22



Hoje, sexta, 18 de março (18/03), às 7 horas e 50 minutos (horário de Brasília)



Champions League 2021/22: times classificados

Champions League 2021/22: calendário

Quartas de final: 5/6 e 12/13 de abril



5/6 e 12/13 de abril Semifinais: 26/27 de abril e 3/4 de maio



26/27 de abril e 3/4 de maio Final: 28 de maio de 2022

