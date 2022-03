Barcelona vira sobre o Galatasaray e avança na Liga Europa

Agora, a equipe da Catalunha espera a realização do sorteio para saber quem vai enfrentar nas quartas de final. O evento será já nesta sexta-feira, a partir das 8 horas

Nesta quinta-feira, Galatasaray e Barcelona se enfrentaram pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Na Turquia, o time comandado por Xavi Hernández venceu por 2 a 1, de virada, com golaço de Pedri e um de Aubameyang.

Agora, a equipe da Catalunha espera a realização do sorteio para saber quem vai enfrentar nas quartas de final. O evento será já nesta sexta-feira, a partir das 8 horas (de Brasília).

O Barcelona volta a campo no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), para o clássico contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. O Galatasaray, por sua vez, enfrenta o Gaziantep pelo torneio nacional turco.

O jogo

No primeiro tempo, o primeiro lance de perigo foi dos donos da casa, aos seis minutos. Bafetimbi Gomis alcançou cruzamento na área, finalizou, mas o chute acabou cortado pela defesa.

Aos 10, Frenkie De Jong perdeu uma grande chance para o Barcelona. O meio-campista holandês recebeu livre, de frente para o gol, mas bateu para fora.

Até que, aos 28, o Galatasaray abriu o placar. O zagueiro brasileiro Marcão subiu e marcou de cabeça após cobrança de escanteio.

O Barcelona não demorou para reagir. Aos 37, Pedri recebeu de Ferrán Torres, limpou dois marcadores na área e anotou um golaço.

Na segunda etapa, logo aos quatro minutos, o Barcelona chegou à virada. Frenkie De Jong ajeitou de cabeça para Aubameyang empurrar para o fundo das redes.

A partida seguiu com poucas chances para os dois lados. Os turcos conseguiram algumas boas chegadas em velocidade, mas não conseguiram concluir a gol.

Confira o resultado de outros confrontos do mesmo horário:

Bayer Leverkusen-ALE 0 x 0 Atalanta-ITA (2 x 3 no agregado)

Estrela Vermelha-SER 2 x 1 Rangers-ESC (2 x 4 no agregado)

Mônaco-FRA 1 x 1 Braga-POR (1 x 3 no agregado)

