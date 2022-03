Manchester City empata com Sporting, mas avança para as quartas de final da Champions League

Jogando em casa, com uma vantagem de 5 a 0 conquistada no jogo de ida, os ingleses empataram sem gols com a equipe de Portugal

Vice-campeão na última temporada, o Manchester City garantiu classificação às quartas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. Jogando em casa, com uma vantagem de 5 a 0 conquistada no jogo de ida, os ingleses empataram sem gols com o Sporting.

Os anfitriões dominaram as ações durante o jogo, mas não conseguiram marcar. No segundo tempo, Gabriel Jesus até balançou as redes, mas o tento foi anulado por impedimento.

Agora, o City se junta a Bayern de Munique, Liverpool e Real Madrid, que também estão classificados para a próxima fase. O sorteio das quartas e das semifinais da Champions será realizado no dia 18 de março.

O City volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Crystal Palace, fora de casa, pela Premier League. Na mesma data, o Sporting visita o Moreirense, pelo Campeonato Português.

O jogo

A primeira grande chance dos donos da casa surgiu aos 24 do primeiro tempo, em chute desviado de Phil Foden, que exigiu boa defesa do goleiro. Aos 38, Sterling recebeu dentro da área, ficou cara a cara e finalizou por cobertura, mas o arqueiro defendeu novamente.

O City voltou bem no segundo tempo e, logo aos dois minutos, Gabriel Jesus, com passe de Mahrez, estreou o marcador. Contudo, após revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

A primeira finalização do Sporting ocorreu apenas aos 12 do primeiro tempo, em chute fraco de Tabata, defendido por Ederson. Os portugueses ainda tiveram boa oportunidade de marcar e sair de Manchester com a vitória. Aos 30, Paulinho ficou de frente pro gol, mas parou em Scott Carson, que substituiu Ederson.

