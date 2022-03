Barcelona x Galatasaray ao vivo: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Barcelona e Galatasaray se enfrentam hoje, quinta, 10 de março (10/03), em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. O jogo está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Barcelona x Galatasaray ao vivo: onde assistir

ESPN e Star+

Barcelona x Galatasaray ao vivo: provável escalação



Barcelona:

Ter Stegen; Dest, Piqué, Araújo e Jordi Alba; De Jong, Pedri e Busquets; Adama Traoré, Aubameyang e Ferran Torres.

Técnico: Xavi

Galatasaray:

Sotorres; Boey, Marcão, Nelsson e Van Aanholt; Kutlu, Pulgar e Cicaldau; Gomis, Kilinç e Aktürkoglu.

Técnico: Domenéc Torrent

Quando será Barcelona x Galatasaray

Hoje, 10 de março (10/03), às 17 horas (Horário de Brasília)

Onde será Barcelona x Galatasaray

Camp Nou, em Barcelona, na Espanha

