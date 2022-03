Manchester City x Manchester United ao vivo: onde assistir à Premier League

Manchester City e Manchester United se enfrentam hoje, domingo, 06 de março (06/03), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. O confronto está marcado para começar às 13 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Estádio Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Manchester City x Manchester United ao vivo: onde assistir

ESPN ou Star+

Manchester City x Manchester United ao vivo: provável escalação



Manchester City:

Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; Rodri, Kevin De Bruyne e Gündogan; Bernardo Silva, Sterling e Sterling (Phil Foden)

Técnico: Josep Guardiola

Manchester United:



De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Alex Telles; Fred, Matic (Pogba) e Bruno Fernandes; Rashford, Elanga e Cristiano Ronaldo

Técnico: Ralf Rangnick

Quando será Manchester City x Manchester United

Hoje, 06 de março (06/03), às 13 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Manchester City x Manchester United

Estádio Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

