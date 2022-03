Chelsea bate Luton Town de virada e avança na Copa da Inglaterra

Nesta quarta-feira, o Chelsea visitou o Luton Town, da segunda divisão, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O time de Thomas Tuchel venceu por 3 a 2, de virada, com gols de Saúl Ñíguez, Timo Werner e Romelu Lukaku.

Agora, os Blues esperam a definição dos confrontos das quartas de final. O sorteio será realizado nesta quinta-feira.

O Chelsea volta a campo no próximo sábado, às 12 horas (de Brasília), diante do Burnley, pelo Campeonato Inglês. O Luton Town, por sua vez, visita o Middlesbrough, no mesmo dia e horária, na segunda divisão nacional.

O jogo

No primeiro tempo, os donos da casa abriram o placar logo aos dois minutos. Luke Berry cobrou escanteio e Reece Burke cabeceou para o fundo das redes.

O empate do Chelsea vei aos 27. Saúl Ñíguez recebeu a bola na entrada da área e finalizou colocado no canto esquerdo do goleiro do Luton Town. O espanhol teve a chance da virada pouco depois, de frente para o gol, mas parou em defesa do arqueiro.

Aos 41, os mandantes assumiram novamente a diante do placar. Harry Cornick recebeu lançamento em profundidade, avançou livre de marcação e tocou na saída de Kepa para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o Chelsea chegou ao empate aos 23 minutos. Loftus-Cheek descolou um belo lançamento para Timo Werner, que dominou e balançou as redes dos donos da casa.

E a virada veio aos 34. Timo Werner recebeu na direita e cruzou rasteiro na área. A bola chegou até Romelu Lukaku, que teve o trabalho de apenas empurrar para o fundo das redes.

