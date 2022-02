Edson Fernando e jogadores do Rukh Lviv deixam a Ucrânia e caminham para cruzar a fronteira da Polônia

O jogador brasileiro Edson Fernando, que atua no Rukh Lviv, está muito perto de atravessar a fronteira da Polônia. Ao lado de outros jogadores do clube, o volante ex-Bahia deixou a Ucrânia e tenta escapar dos ataques russos.

No caminho desde a noite desta quinta-feira, todos desistiram de viajar a bordo de um veículo por conta do trânsito. Na manhã desta sexta, Edson postou uma foto caminhando com bolsas e malas em uma rodovia.

"Seguindo a caminhada na fronteira com a Polônia. Todos bem, graças a Deus", escreveu.

Na sequência, compartilhou um post onde dizia que conseguiram chegar na divisa com a Polônia, mas ainda não ultrapassaram a fronteira.

“Fernando já conseguiu chegar à fronteira da Polônia, porém ainda não conseguiu entrar devido a quantidade de pessoas que estão para entrar também”, informa a publicação.

O brasileiro foi revelado pelo Bahia e rumou à Ucrânia no final de janeiro deste ano. Junto com seus companheiros, Edson Fernando atuava em Lviv, cidade que fica no oeste do país, no lado oposto ao que faz divisa com a Rússia.

