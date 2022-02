Uefa deve retirar final da Champions League da Rússia após ataque à Ucrânia; entidade marca reunião

Em meio as tensões entre Rússia e Ucrânia nos últimos dias, a União Europeia tem pressionado a Uefa para que a entidade retire a final da Liga dos Campeões de São Petersburgo, cidade russa. A informação é do Diario As.

Em comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira, 24, a federação anunciou a convocação de uma reunião emergencial para "avaliar a situação e tomar as decisões necessárias".

"Acho inconcebível que grandes torneios internacionais de futebol, como a final da Champions ou qualquer outro, possam ocorrer na Rússia após a invasão de um país soberano", afirmou Johnson.

No entanto, mudar o local da final não será uma tarefa fácil para Aleksander Ceferin, presidente da Uefa. Apesar da federação ouvir Boris Johnson, um dos grandes aliados na "briga" contra a fundação da Superliga, a mesma esbarra nos laços econômicos entre Rússia e Uefa, visto que a Gazprom, empresa de energia russa e maior exportadora de gás natural, é uma das principais patrocinadoras da Liga dos Campeões.

Segundo o periódico, porém, a posição de Boris é apoiada por grandes potências do continente, como a França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Áustria e Holanda.

Se a alteração for confirmada, Alemanha e Inglaterra despontam como favoritas para sediar a decisão continental. Além disso, a Uefa deverá decidir o que fazer com a repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, no Catar, onde a Ucrânia enfrentará a Escócia, enquanto a Rússia encara a Polônia, podendo inclusive resultar em um conflito entre as duas seleções na próxima etapa da competição.

