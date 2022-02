Ex-Corinthians, Pedrinho relata medo de jogadores brasileiros na Ucrânia

Brasileiros que jogam na Ucrânia publicaram um vídeo em suas redes sociais em que pedem ajuda ao governo do Brasil para deixar o território ucraniano

Após a declaração de guerra da Rússia contra a Ucrânia, vários jogadores brasileiros dos times Shakhtar Donetsk e Dynamo Kiev estão reunidos em um hotel. Lá, o ex-jogador do Corinthians, Pedrinho, contou como está a situação desses atletas e o medo em relação ao conflito.

“Estamos no hotel, em uma sala com todos reunidos (famílias e amigos). Estamos esperando algo que o governo possa fazer, para nos tirar daqui. É bastante tenso, estamos com bastante medo daquilo que pode acontecer, mas tentamos ficar tranquilos e acalmar nossas famílias. Se Deus quiser, Ele vai nos tirar dessa”, disse.

“Esse é um apelo que eu faço a todos os governadores do Brasil, a toda a embaixada, para que possam nos tirar daqui o quanto antes. É uma situação muito complicada, muito delicada. Não temos muito o que fazer a não ser esperar o que tem para acontecer”, completou.





