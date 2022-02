Benfica e Ajax abrem confronto pelas oitavas da Champions com empate por 2 a 2

Nada de resolvido entre Benfica-POR e Ajax-HOL pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, 23, as equipes se enfrentaram no Estádio da Luz, em Lisboa, e, em jogo de ótimo futebol, ficaram no empate por 2 a 2.

Agora, os times só voltarão a se enfrentar no dia 15 de março, desta vez em Amsterdã, na Johan Cruyff Arena, com mando, claro, do Ajax. A bola rola às 17 horas (de Brasília). Esta edição da Liga dos Campeões não conta mais com o gol fora de casa como critério de desempate. Portanto, no caso de qualquer outra igualdade na partida de volta, o jogo irá para os pênaltis.

Porém, antes disso, as equipes têm compromissos por suas ligas nacionais. Pelo Campeonato Português, o Benfica terá pela frente o Vitória de Guimarães, às 15 horas deste domingo, 27, em casa. Já o Ajax, pelo Holandês, enfrenta o Go Ahead Eagles, também no domingo, às 12h45min, fora de seus domínios.

Num primeiro muito movimentado, o Ajax controlou as principais chances de ataque e, não a toa, saiu na frente aos 17 minutos. Na ponta direita, Mazraoui tabelou com Antony e, no cruzamento, achou Tadic com completa liberdade no lado esquerdo. O camisa 10 mandou de primeira, no alto, sem chances de defesa.

Não muito depois, aos 25, o Benfica chegou ao empate. Vertonghen, com a bola dominada pela esquerda, fez cruzamento rasteiro e fechado para a pequena área. Tentando afastar, o atacante Sébastien Haller, artilheiro da competição, foi infeliz e mandou contra o próprio gol.

Porém, logo em seguida, o francês se redimiu. Aos 28, Berghuis achou linda bola para o centroavante, que, mesmo pressionado por Vertonghen, conseguiu finalizar. Na primeira, melhor para o goleiro Odisseas. Porém, no rebote, não teve jeito, mais um do artilheiro na Liga dos Campeões.

Na segunda etapa, o Benfica equilibrou as ações e passou a levar mais perigo, principalmente em jogadas de Darwin Núñez e Rafa Silva. Este último, inclusive, teve participação no gol de empate. Rafa puxou contragolpe e armou Golçalo Ramos pelo meio. O camisa 88 arriscou de fora e o goleiro espalmou de forma estranha. A bola ficou solta na área, e Yaremchuk mandou para dentro.

