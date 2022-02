Atlético de Madrid e Manchester United empatam em 1 a 1 pelas oitavas das Champions

Equipe espanhola saiu na frente com gol de João Félix no primeiro tempo, mas jovem promessa Elanga, de 19 anos, saiu do banco de reservas para empatar o jogo para os ingleses nos minutos finais da partida

Nesta quarta-feira, 23, Atlético de Madrid e Manchester United empataram por 1 a 1 no estádio Metropolitano, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Jogando em casa, o Atlético saiu na frente no início do jogo, mas viu os visitantes empatarem já nos minutos finais da partida, deixando o confronto em aberto para o jogo da volta.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 15 de março, no Old Trafford, na Inglaterra. Sem o gol fora de casa, o empate leva o jogo para a prorrogação e os dois times entram em campo precisando da vitória.

Antes do jogo da volta, porém os times têm compromissos nacionais. Neste sábado, às 17 horas (de Brasília), o Atlético de Madrid recebe o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, às 12 horas, o United recebe o Watford pelo Campeonato Inglês.

O time da casa abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Após cruzamento, a defesa do United afastou e Renan Lodi aproveitou a sobra para levantar mais uma vez na área adversária, aonde João Félix surgiu entre os zagueiros e testou a bola para o gol.

A equipe inglesa buscou a reação e chegou ao ataque com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, mas sem levar muito perigo. O Atlético de Madrid pressionou muito a saída de bola do United, travando o jogo e se protegendo bem.

Já no final da primeira etapa, aos 44 minutos, o time da casa perdeu a chance de ouro para ampliar. Renan Lodi para Vrsaljko no segundo pau, sozinho na pequena área, mas o lateral cabeceou no travessão, perdendo uma oportunidade clara.

Na volta do intervalo, o Manchester United conseguiu se organizar melhor e passou a pressionar mais nos primeiros minutos, jogando no campo de ataque. Com o passar do tempo, porém, os espanhóis se adaptaram e voltaram a equilibrar a partida, chegando ao ataque em algumas ocasiões.

O United seguiu acreditando na reação e, aos 35 minutos da segunda, Elanga empatou. Fred desarmou e tocou para Bruno Fernandes, que acionou o jovem Elanga em profundidade. O atacante aproveitou que a bola passou por Reinildo, saiu cara a cara com Oblak e bateu cruzado para empatar o placar.

Nos minutos finais, a partida pegou fogo. O time de Simeone foi em busca do gol da vitória e Griezmann quase conseguiu aos 41 minutos do segundo tempo, quando chutou de dentro da área e acertou o travessão de De Gea.

Os ingleses buscaram o ataque, mas também não conseguiram balançar as redes. Assim, o jogo terminou em 1 a 1.

