Porto busca empate em clássico contra Sporting e mantém vantagem na liderança

Os dragões chegaram aos 60 pontos e mantém a liderança isolada do Campeonato Português com seis pontos de vantagem para o próprio Sporting

A briga pelo título do Campeonato Português ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira. Pela 22ª rodada, o líder Porto empatou por 2 a 2 com o vice-líder Sporting, no Estádio do Dragão, e conquistou um resultado importante na disputa pela taça.

Após sair atrás, o time da casa reagiu e conseguiu o empate já nos minutos finais da partida, mantendo seis pontos de vantagem na primeira colocação, distância importante para reta final da competição. Após o apito final, uma confusão generalizada entre as duas equipes terminou em vários cartões vermelhos distribuídos para os dois lados.

Sobre o assunto Com gol de Mbappé nos acréscimos, PSG vence Rennes por 1 a 0 pelo francês

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Logo aos oito minutos de jogo, o time visitante abriu o placar. Após cruzamento na área, o atacante Paulinho apareceu para cabecear a bola para o fundo das redes.

A partida seguiu movimentada na primeira etapa, com duas equipes batalhando cada bola. Com muito contato físico e até mesmo empurrões, o jogo fiou difícil para a arbitragem.

O segundo gol, porém, demorou para sair. Aos 34 minutos da primeira etapa, Matheus Reis cruzou na área, Sarabia desviou para trás e Nuno Santos chegou batendo para ampliar a vantagem do Sporting.

Logo na sequência, o Porto foi ao ataque e Fábio Vieira apareceu na entrada da área para acertar belo chute no pé da trave e diminuir o placar. O primeiro tempo acabou com vitória parcial dos visitantes por 2 a 1.



Na volta do intervalo, com três minutos de bola rolando, o brasileiro Evanílson recebeu passe em profundidade e foi derrubado por Coates. O uruguaio recebeu seu segundo amarelo, foi expulso de campo e deixou o Sporting em desvantagem numérica.

Com um a mais, o Porto passou a atacar mais, enquanto os visitantes precisaram abrir mão de parte da construção ofensiva para proteger sua defesa. O time da casa teve muito trabalho para criar chances.

A pressão deu resultado aos 33 minutos do segundo tempo. Fábio Vieira levou para o fundo pelo lado esquerdo e cruzou na área para Taremi cabecear cruzado e empatar o placar.

No último minuto, uma nova discussão de arbitragem quando um membro da comissão técnica do Sporting invadiu o gramado durante o atendimento de Feddal e foi expulso.

O último lance foi eletrizante. O ataque do Porto levou perigo em escanteio e a bola chegou a acertar o travessão de Adán. Pepe caiu na área pedindo pênalti e gerou uma confusão entre jogadores das duas equipes. O árbitro distribuiu cartões vermelhos, inclusive para o zagueiro do time da casa, que brigou com membros da comissão técnica rival.

O jogo acabou empatado por 2 a 2. Com o resultado, o time da casa vai aos 60 pontos e mantém a distância de seis pontos para o Sporting, que ainda acredita no título.

O Porto volta a campo na próxima quinta-feira, às 17 horas (de Brasília), para enfrentar a Lazio, da Itália, pela Liga Europa. Na terça-feira, também às 17 horas, o Sporting recebe o Manchester City pelas oitavas de final da Champions League.

Tags