Com gol de Mbappé nos acréscimos, PSG vence Rennes por 1 a 0 pelo francês

O Paris Saint-Germain venceu o Rennes nesta sexta-feira, por 1 a 0, pelo Campeonato Francês. Com o resultado no Parque dos Príncipes, o clube segue no topo da tabela, com 16 pontos de vantagem, enquanto o Rennes se mantém no quinto lugar. Apesar de já ter retornado aos treinos, o astro Neymar não esteve à disposição para o jogo, mas assistiu o confronto do estádio.

Os parisienses iniciaram mal a partida. A equipe mantinha a posse de bola, mas não conseguia construir nenhuma oportunidade de perigo.

O Rennes, por sua vez, se defendia bem e apostava nos contra-ataques, tendo algumas boas chances para estrear o marcador ainda no primeiro tempo.

O PSG chegou em duas chances, criadas a partir do francês Kylian Mbappé. O atacante puxou duas transições, já na reta final da etapa inicial, e conseguiu acertar a trave em uma delas.

No segundo tempo, os visitantes avançaram sua marcação e passaram a pressionar o Paris no campo de ataque, dando mais liberdade para as transições em velocidade de Messi e Mbappé.

Aos 18 minutos, Messi recebeu pelo meio e acionou Mbappé em profundidade. O jogador driblou o goleiro e empurrou a bola para as redes, mas o tento foi anulado por impedimento.

O restante da partida teve pouquíssimas emoções e parecia que o time do técnico Mauricio Pochettino não sairia do zero. No entanto, aos 48, Messi arrancou e serviu Mbappé, que dominou e, mesmo com pouco espaço, conseguiu acertar o canto direito, abrindo o placar já nos acréscimos.

O PSG tem um confronto duro pela frente, contra o Real Madrid, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O duelo acontece nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

