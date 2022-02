Barcelona anuncia a contratação de Aubameyang, ex-Arsenal

O jogador rescindiu seu contrato com o time inglês nesta terça-feira, 1º

O Barcelona anunciou a contratação do atacante Pierre-Emerick Aubameyang na manhã desta quarta-feira, 2. Com contrato até junho de 2025 e multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 595 milhões), o atleta chega ao clube espanhol com uma opção de saída pactuada para o dia 30 de junho de 2023.

O jogador rescindiu seu contrato com o Arsenal nesta terça-feira, 1º. Aos 32 anos, Auba deixa o time inglês depois de quatro temporadas, com 92 gols em 163 jogos. Antes, já teve passagens por Milan, Dijon, Lille, Monaco e Saint Etienne.

Após alto nível na seleção francesa, o atacante chamou atenção do Borussia Dortmund e foi contrato em 2013. Na Alemanha, somou 141 gols e se firmou como um dos melhores jogadores de sua posição no futebol europeu, sendo o artilheiro da Bundesliga em 2016/2017 com 31 redes balançadas.

No mercado de inverno de 2018, chegou ao Arsenal. Pelo time, conquistou uma Supercopa e uma Copa da Inglaterra.

