Barcelona monitoria situação do brasileiro Oscar, diz jornal

De acordo com o jornal Marca, o Barcelona busca contratação do brasileiro Oscar. Após as contratações de Daniel Alves e Ferrán Torres, o Barcelona mira um reforço para o meio-campo. O jogador está no Shangai FC, da China, desde 2017.

Segundo o jornal espanhol, o atacante estaria disposto a reduzir o seu salário para retornar à Europa. Ex-São Paulo e Internacional, Oscar também teve passagem pelo Chelsea.

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, ainda não fez nenhuma movimentação para ir atrás do atleta. A prioridade do comandante no mercado é um centroavante.

O clube ainda deseja liberar espaço na folha salarial para conseguir negociar com novos reforços. Recentemente, a ida de Coutinho ao Aston Villa, da Inglaterra, possibilitou a inscrição de Ferrán.

