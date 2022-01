Vinícius Júnior e Benzema decidem e Real Madrid goleia o Valencia no Espanhol

Time da casa dominou, criou as melhores chances e contou com dois gols do brasileiro e do francês; Time de Madrid abre oito pontos na liderança de La Liga

Neste sábado, o Real Madrid goleou o Valencia por 4 a 1 no Santiago Bernabéu. Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, o time da casa dominou, criou as melhores chances e contou com dois gols de Vinícius Júnior e Benzema, com direito a um golaço do brasileiro.

No primeiro tempo, o Real pressionou e teve boas oportunidades para fazer o primeiro gol, mas parou no goleiro Cilessen.

Aos 40 minutos da primeira etapa, Casemiro invadiu a área e foi derrubado por Alderete. O árbitro assinalou o pênalti e, na cobrança, Benzema chutou no alto e abriu o placar para o Real Madrid. Assim, o primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o time da casa.

Na volta do intervalo, os mandantes precisaram de apenas seis minutos para balançar as redes. Após triangulação com Benzema, Vinícius Jr. deu um drible da vaca em dois zagueiros e deslocou o goleiro para ampliar o placar. Golaço do brasileiro.

Nove minutos depois, aos 15 do segundo tempo, Asensio recebeu de Benzema, chutou para o gol e, no rebote, Vini Jr. cabeceou para o gol aberto e fez seu segundo na partida, o terceiro do Real Madrid.

Perdendo por 3 a 0, o Valencia foi ao ataque e, aos 30 minutos da etapa final, teve um pênalti marcado a seu favor. Na cobrança, Gonçalo Guedes parou em Courtois, mas aproveitou o rebote para diminuir.

O jogo ficou mais truncado nos minutos finais, mas ainda deu tempo para mais um gol do time da casa. Com 43 minutos disputados no segundo tempo, Mendy encontrou Benzema dentro da área, o camisa 9 girou em cima da marcação e fechou o placar.

Com o resultado, o Real abre oito pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. O Valencia, por sua vez, ocupa a nona posição, com 28 pontos.

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, às 16 horas, para enfrentar o Barcelona pela semifinal da Supercopa da Espanha, no estádio King Fahd, na Arábia Saudita.

O Valencia joga somente no próximo domingo, às 8 horas, quando enfrenta o Atlético Baleares, no estádio Balear, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

