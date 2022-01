Daniel Alves dá assistência, mas Barcelona cede empate no fim para o Granada

O tento catalão foi marcado pelo atacante Luuk de Jong, após belo cruzamento do brasileiro, mas aos 43 do segundo tempo, Antonio Puertas deixou tudo igual para os mandantes

Barcelona e Granada empataram por 1 a 1 neste sábado, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida foi disputada no Estádio Nuevo Los Cármenes

O tento catalão foi marcado pelo atacante Luuk de Jong, que aproveitou um cruzamento na medida de Daniel Alves, aos 12 minutos do segundo tempo. Esse foi o segundo jogo de Dani desde que retornou ao Barça, após passagem pelo São Paulo.

Faltando 10 minutos para o fim de jogo, o meia Gavi acabou expulso devido a um segundo cartão amarelo. Mesmo advertido, o jovem de 17 cometeu uma entrada imprudente e foi para o vestiário mais cedo.

Aos 43 minutos da etapa final, o atacante Antonio Puertas deixou tudo igual para os mandantes, também aproveitando o jogo aéreo.

Com esse resultado, o Barcelona fica na sexta colocação, com 32 pontos. A equipe está 14 pontos atrás do líder Real Madrid.

O Granada por sua vez fica na 12ª posição de La Liga, com 24 pontos.

