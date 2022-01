Fifa divulga finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo

A Fifa divulgou, nesta sexta-feira, 7, os três finalistas indicados ao prêmio The Best 2021, concedido ao melhor jogador do mundo no ano. São eles: Lionel Messi, do PSG, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e Mohamed Salah, do Liverpool.

A federação também divulgou as finalistas do prêmio feminino. Sam Kerr, do Chelsea, e Jenni Hermoso, do Barcelona, tentarão desbancar a favorita Alexia Putellas, também do Barça, vencedora da Bola de Ouro de 2021, premiação concedida pela revista France Football.

O anúncio dos vencedores, inclusive das outras categorias, como de melhor técnico, ocorrerá no dia 17 de janeiro. O atacante argentino desponta como favorito. Em novembro de 2021, Messi desbancou Lewandowski e foi premiado pela revista France Football com a sua sétima Bola de Ouro.

No primeiro semestre de 2021, ainda quando atuava pelo Barcelona, Messi, apesar do fracasso na Liga dos Campeões, foi grande destaque e conquistou a Copa do Rei. Além disso, ajudou a Argentina a vencer a Copa América, batendo o Brasil na final. Já pelo PSG, o jogador ainda não conseguiu apresentar o seu melhor futebol.

Por outro lado, Lewandowski, vencedor da última edição da premiação, tem marcas individuais ao seu favor. O atacante polonês bateu o recorde de gols em uma só edição do Campeonato Alemão, com 41 bolas nas redes. O jogador do Bayern também terminou como artilheiro de 2021, com 69 gols, igualando, inclusive, o ano mais artilheiro de Cristiano Ronaldo.

Apesar da boa fase, o atacante não conseguiu classificar a Polônia para o mata-mata da Eurocopa. Contudo, encerrou o ano com as conquistas da Bundesliga e do Mundial de 2020.

Por fim, Salah é considerado o azarão na disputa. O egípcio faz uma temporada excelente, com 23 gols e nove assistências em apenas 26 jogos. Contudo, o primeiro semestre dele com o Liverpool não teve o mesmo ritmo, encerrando 2021 sem nenhum título.