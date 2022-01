Com gol de Eder Militão, Real Madrid vence e avança de fase na Copa do Rei

Nesta quarta-feira, 5, o Real Madrid-ESP encarou o Alcoyano-ESP fora de casa, no Campo Municipal El Collao, pela Copa do Rei. O time da capital confirmou o favoritismo e, apesar de encontrar um desafio maior que o esperado, conquistou a classificação para as oitavas de final da competição.

Diante do time que o eliminou da Copa do Rei na temporada passada, o Real saiu na frente ainda no primeiro, com gol de Éder Militão. O zagueiro aproveitou cobrança de escanteio aos 39 minutos e cabeceou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Alcoyano surpreendeu e, aos 21 minutos, empatou o jogo com gol de Daniel Vega Cintas. O time da casa ofereceu resistência diante do adversário.

Ao final do jogo, porém, o Real Madrid reagiu com Asensio, que finalizou da entrada da área e contou com desvio na defesa para desempatar o jogo com 31 minutos jogados na segunda etapa. Apenas dois minutos depois, Isco aproveitou bate e rebate da defesa adversária e matou o jogo.

Com a vitória, o Real Madrid se classificou para as oitavas de final da Copa do Rei e aguarda sorteio para descobrir seu adversário na próxima fase.

