Chelsea vence o Tottenham por 2 a 0 em jogo de ida da Copa da Liga Inglesa

No jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira, o Chelsea venceu o Tottenham por 2 a 0, em Stamford Bridge, e encaminhou a classificação para a final da competição.

Os donos da casa dominaram a primeira etapa e se aproveitaram das falhas defensivas dos Spurs para fazer os gols do jogo, com Kai Havertz e Davies (contra).

Logo aos quatro minutos, Alonso interceptou passe de Tanganga e tocou para Havertz. O alemão invadiu a área pela esquerda e bateu na saída do goleiro, a bola ainda desviou na zaga e foi para o fundo do gol.

Aos 33 minutos, após cruzamento de Ziyech, o Chelsea chegou ao segundo gol. Tanganga tentou cortar, mas acabou jogando a bola no corpo de Davies, que desviou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o Chelsea soube controlar a vantagem e ditou o ritmo. Já o Tottenham não demonstrou força de reação durante toda a partida.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), na casa do Tottenham. Antes disso, ambos os times terão um compromisso na Copa da Inglaterra. O Chelsea enfrenta o Chesterfield no próximo sábado, às 14h30. Já os Spurs jogam contra o Morecambe no domingo, às 11h.

