Monaco anuncia lateral-direito Vanderson, ex-Grêmio, até o final de 2026

Vendido pelo clube gaúcho após rebaixamento, lateral-direito de 20 anos assina contrato com duração de cinco anos com a equipe francesa

O Monaco anunciou, neste sábado, 1º, a contratação do lateral-direito Vanderson, que estava no Grêmio. O jogador assinou um contrato de 5 anos com o clube francês.

“Estou muito feliz por ingressar no AS Monaco, um clube histórico no campeonato francês com uma dimensão europeia importante. É também um clube em que muitos brasileiros brilharam. Estou muito feliz por ter esta oportunidade de ingressar em um projeto tão lindo", disse o atleta em entrevista ao site oficial da nova equipe.

"Agradeço ao clube pela confiança que deposita em mim e ao Grêmio por ter me acompanhado até agora. Estou determinado a trabalhar para me integrar o mais rápido possível e trazer minhas qualidades para o grupo”, completou.

Vanderson, de 20 anos, atuava na base da equipe gaúcha desde 2018. Em 2020, recebeu a primeira oportunidade no time profissional e conquistou espaço entre os titulares na última temporada.

“O Grêmio agradece o empenho profissional de Vanderson e deseja sucesso no decorrer de sua carreira”, publicou o Imortal.

O Tricolor vem reformulando seu elenco após o rebaixamento para a Série B. Além de Vanderson, Rafinha e Alisson também deixaram o clube. Em compensação, o time trouxe reforços, como Bruno Alves, Orejuela e Janderson.

