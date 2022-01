Com suspeita de Covid-19, Jurgen Klopp desfalca Liverpool diante do Chelsea

Técnico alemão apresenta resultado "suspeito positivo", de acordo com o clube, e não ficará à beira do campo no confronto do próximo domingo, 2, pela Premier League

Neste sábado, 1º, o Liverpool comunicou que o técnico Jurgen Klopp apresentou um resultado "suspeito positivo" para Covid-19. O alemão, que já havia apresentado sintomas leves, está isolado.

Sem revelar nomes, Klopp, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 31, já havia divulgado que três pessoas dentro do clube foram diagnosticadas com a doença. Os Reds informaram que, com exceção dos quatro profissionais, o restante da equipe testou negativo.

Com isso, o treinador será desfalque para a partida contra o Chelsea, válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, que ocorre neste domingo, 2, às 13h30 (de Brasília). Pepijn Lijnders, assistente de Klopp, substituirá o técnico no clássico.

O confronto é extremamente decisivo para o Liverpool. O time ocupa a terceira posição, com 41 pontos, um a menos que os Blues, que possuem um jogo a mais em relação aos rivais.

O Manchester City, que venceu o Arsenal neste sábado, segue líder isolado da Premier League, com 53 pontos.