Com gol nos acréscimos, Manchester City vence Arsenal pelo Campeonato Inglês

Time de Londres sai na frente com Saka, mas comandados de Guardiola fazem 2 a 1 com Mahrez e Rodri e mantêm liderança isolada da Premier League

Arsenal e Manchester City fizeram o primeiro jogo do Campeonato Inglês em 2022. Neste sábado, 1º, jogando em casa, os Gunners perderam por 2 a 1, em partida válida pela 21ª rodada. Saka marcou para os mandantes, enquanto Mahrez e Rodri anotaram os gols dos Citizens.

Os comandados de Pep Guardiola continuam na liderança da Premier League, com 53 pontos, enquanto o Arsenal estaciona na quarta posição, com 35.

O City volta a campo na próxima sexta-feira, quando encara o Swindon Town, pela Copa da Inglaterra. Na mesma competição, o Arsenal visita o Nottingham Forest, no dia 9 de janeiro.

O jogo

Os visitantes tentaram impor seu jogo logo no início. Aos quatro minutos, De bruyne levantou na área, Gabriel Jesus cabeceou e a bola passou tirando tinta da trave. Em outro cruzamento, Sterling encontrou Rúben Dias, que desviou para fora. A primeira chegada com perigo do Arsenal aconteceu aos 16, em chute de Martinelli, que foi defendido por Ederson.

O gol dos mandantes saiu aos 31. Em boa troca de passes, Tierney acionou Saka na entrada da área, que finalizou para o fundo das redes. Os Gunners mantiveram a pressão. Martinelli arriscou de longe mas errou o alvo. No final do primeiro tempo, o atacante brasileiro apareceu de novo, desta vez se livrou da marcação de Laporte e Cancelo, bateu cruzado e a bola passou perto do gol de Ederson.

Logo no início da etapa final, Xhaka puxou a camisa de Bernardo Silva dentro da área. O árbitro, que não havia marcado falta inicialmente, voltou atrás em sua decisão após revisão do VAR e assinalou o pênalti. Na cobrança, Mahrez empatou o jogo.

No lance seguinte, quase aconteceu um gol contra. Laporte tentou recuar para Ederson, mas encobriu o companheiro. Para a sorte do zagueiro, Aké salvou em cima da linha e Gabriel Martinelli, na sobra, com o gol vazio, chutou para fora.

Aos 14 minutos, Gabriel Magalhães cometeu falta no compatriota Jesus, levou o segundo amarelo e foi expulso.

Os visitantes aproveitaram a vantagem numérica e viraram a partida. Aos 46, em confusão dentro da área, Rodri conseguiu finalizar e marcar o segundo tento do City.

