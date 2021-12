Ex-Ceará, Tiago Pagnussat assina com o Nagoya Grampus, do Japão

Zagueiro fecha empréstimo de um ano com o novo clube; Na temporada 2021, Tiago foi um dos principais jogadores do time de Osaka, participando de 27 partidas e marcando oito gols.

Com passagem pelo Ceará na temporada 2020/2021, o zagueiro Tiago Pagnussat assinou com o Nagoya Grampus, do Japão para a temporada 2022 da J-League. O atleta chega por empréstimo de um ano junto ao Cerezo Osaka.

Na temporada 2021, Tiago foi um dos principais jogadores do clube de Osaka, participando de 27 partidas e marcando oito gols.

O zagueiro teve sua volta ao Ceará especulada ao final da temporada 2021, mas o negócio acabou não avançando.

