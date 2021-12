Juventus estuda troca com PSG envolvendo o meio-campista Arthur e o atacante Mauro Icardi

Icardi perdeu espaço no PSG com a chegada de Lionel Messi, enquanto Arthur depois de lesão não conseguiu se consolidar entre os titulares

Buscando reforçar o ataque para o início de 2022, a Juventus estuda a contratação de Mauro Icardi, do Paris Saint-Germain. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, a equipe italiana não teria condições de arcar com a transferência definitiva do jogador. Por isso, a Juventus tentaria o empréstimo do atacante, ao mesmo tempo em que emprestaria o brasileiro Arthur aos franceses.

Atualmente, ambos os atletas possuem poucos minutos em campo. O jogador brasileiro foi desfalque na Vecchia Signora no início da temporada, pois estava lesionado. Contudo, desde seu retorno, Arthur não conseguiu se consolidar entre os titulares.

Já Icardi perdeu espaço no PSG com a chegada de Lionel Messi. O jogador atuou em 19 jogos nesta temporada e anotou quatro gols.

