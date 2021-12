Gnabry anota hat trick e Bayern goleia o Stuttgart por 5 a 0

Com o triunfo, a equipe bávara segue na liderança do Campeonato Alemão e soma 40 pontos. O Stuttgart, que tem 17, ocupa a 15ª posição e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento

Nesta terça-feira, o Bayern de Munique goleou o Stuttgart, fora de casa, por 5 a 0. A partida, válida pela 16ª rodada da Bundesliga, foi disputada na Mercedes-Benz Arena e contou com três gols de Serge Gnabry e dois de Robert Lewandowski.

Com o triunfo, a equipe bávara segue na liderança do Campeonato Alemão e soma 40 pontos. O Stuttgart, que tem 17, ocupa a 15ª posição e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Bayern volta a campo na sexta-feira, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Wolfsburg. O Stuttgart, por sua vez, visita o Colônia, no domingo, às 13h30.

O jogo

O Bayern de Munique, treinado por Julian Nagelsmann, abriu o placar aos 40 minutos. Leroy Sané disparou pelo meio e tocou para Gnabry, que bateu colocado no ângulo esquerdo do goleiro e marcou um golaço. O primeiro tempo contou com superioridade dos visitantes, que tiveram mais posse de bola e dominaram a equipe de Pellegrino Matarazzo.

A vantagem dos bávaros foi ampliada aos oito minutos da etapa complementar: Gnabry marcou o segundo dele no confronto. O atacante foi acionado em profundidade por Lewandowski, cortou o zagueiro e finalizou rasteiro no canto direito de Florian Muller.

Já a reta final da partida contou com uma chuva de gols. Lewandowski, aos 24, recebeu passe de Gnabry e, com categoria, deu uma cavadinha por cima do goleiro para anotar o terceiro. Três minutos depois, o polonês balançou as redes novamente, com outro passe do ponta alemão, que deu cruzamento rasteiro.

Para sacramentar a goleada, Gnabry balançou as redes aos 29 minutos e anotou o seu hat-trick. Ele aproveitou falha do goleiro após cruzamento de Thomas Muller e só empurrou a bola para o fundo das redes.

