Uefa divulga datas das oitavas de final da Champions League; veja confrontos

Nesta segunda-feira, 13, foi realizado o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Champions League. O evento teve problemas técnicos inicialmente, até ser feito novamente, mudando os enfrentamentos. A Uefa divulgou as datas em que acontecerão os confrontos, com todos às 17 horas (de Brasília).

Esta etapa da Liga dos Campeões terá início no dia 15 de fevereiro, com o confrontos entre Sporting e Manchester City, em Lisboa, e PSG e Real Madrid, no Parque dos Príncipes. No dia 16, é a vez de RB Salzburg e Bayern de Munique, na Áustria, e Inter de Milão contra o Liverpool, em San Siro.

Na semana seguinte, dia 22 de fevereiro, o Chelsea entra em campo contra o Lille, em Londres, e o Villarreal enfrenta a Juventus, na Espanha. Dia 23, o Benfica duela com o Ajax, no Estádio da Luz, e o Atlético de Madrid joga contra o Manchester United, no Wanda Metropolitano.

Já os jogos de volta terão início no dia 08 de março, com Liverpool e Inter de Milão, em Anfield, e Bayern de Munique contra o RB Salzburg, na Alemanha. No dia 09, Real Madrid e PSG se enfrentam no Santiago Bernabéu, e Manchester City recebe o Sporting na Inglaterra.

Por fim, no dia 15 de março, o Manchester United joga contra o Atlético de Madrid em Old Trafford, e o Ajax enfrenta o Benfica em Amsterdã. Dia 16, é a vez de Juventus e Villarreal, em Turim, e Lille contra o Chelsea, na França.

Veja todos os duelos das oitavas de final:

RB Salzburg x Bayern de Munique

Sporting x Manchester City

Benfica x Ajax

Chelsea x Lille

Atlético de Madrid x Manchester United

Villarreal x Juventus

Inter de Milão x Liverpool

Paris Saint-Germain x Real Madrid

