Uefa anula definição dos confrontos da Liga dos Campeões; sorteio será refeito

O motivo para a anulação foi um erro envolvendo o Manchester United que pode ter influenciado na definição dos duelos, sorteados nesta segunda-feira,13. A bolinha do United não foi recolocada nos potes e gerou uma confusão no restante do sorteio, colocando o Bayern de Munique como adversário do Atlético de Madrid. A equipe espanhola foi às redes sociais e pediu explicações das falhas.

Logo depois, a Uefa se pronunciou no Twitter. "Diante de um problema técnico com o software de um prestador de serviços externo que indica aos árbitros quais as equipes elegíveis para jogarem entre si, ocorreu um erro material no sorteio dos oitavas de final da Uefa Champions League", comunicou a entidade.

O novo sorteio está previsto para acontecer às 11 horas (de Brasília).

