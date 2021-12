Após erro bizarro, novo sorteio da Liga dos Campeões define jogo entre PSG e Real; veja os confrontos

Após erros cometidos na manhã desta segunda-feira, 13, a Uefa reconheceu as falhas e realizou um novo sorteio para definir os confrontos das oitavas da Liga dos Campeões. Com as mudanças, Messi e Cristiano Ronaldo não se enfrentam mais.

O Paris Saint-Germain agora encara o Real Madrid. Já o Manchester United enfrenta o Atlético de Madrid, duelo dos times que gerou confusão no primeiro sorteio. O campeão Chelsea continua com o Lille como adversário e o Benfica de Jorge Jesus encontra o Ajax.

As 16 equipes classificadas foram divididas em dois potes. Os primeiros colocados ficaram no pote 1, enquanto os segundos colocados estavam no pote 2. Os times dentro do pote 1 terão o direito de decidir as oitavas de final atuando em casa. Uma das mudanças para essa temporada é que não há mais a regra do gol fora de casa. No sorteio, havia apenas duas restrições: times que estiveram no mesmo grupo da primeira fase e clubes do mesmo país não poderiam duelar entre si.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os jogos de ida estão previstos para os dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro. Os de volta ficam para os dias 8, 9, 15 e 16 de março.

Veja todos duelos das oitavas de final:

RB Salzburg x Bayern de Munique

Sporting x Manchester City

Benfica x Ajax

Chelsea x Lille

Atlético de Madrid x Manchester United

Villarreal x Juventus

Inter de Milão x Liverpool

Paris Saint-Germain x Real Madrid