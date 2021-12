Com 2 assistências de Vinícius Jr, Real Madrid vence Atlético e segue líder do Espanhol

Atacante brasileiro viveu noite de garçom e deu os passes para os gols de Benzema e Asensio na vitória da equipe merengue por 2 a 0 no clássico madrilenho; com o resultado, Real mantém oito pontos na liderança

O Real Madrid conquistou mais uma importante vitória para seguir caminhando rumo ao título do Campeonato Espanhol. Neste domingo, 12, o time comandado por Carlo Ancelotti venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 no Santiago Bernabéu. Vinícius Jr viveu noite de garçom e deu as duas assistências para os gols marcados por Karim Benzema e Marco Asensio.

Com o resultado, a equipe merengue retomou a vantagem de oito pontos na liderança do Campeonato Espanhol. Como o Sevilla venceu o Athletic Bilbao no último sábado, a diferença havia caído para cinco tentos.

O Real Madrid volta a entrar em campo pelo Espanhol no próximo domingo, 19, quando recebe o Cádiz no Santiago Bernabéu. O Atlético de Madrid, por sua vez, terá um difícil confronto com o Sevilla, fora de casa, no mesmo dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

o primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. O Atlético de Madrid começou a partida mais ligado e pressionando o adversário na saída de bola, mas não conseguia desenvolver boas jogadas. O Real Madrid, por sua vez, apostava na transição em velocidade com Vinícius Jr e Asensio pelos lados de campo.

E foi muito por causa de Vinicius Jr que o Real Madrid abriu o placar logo aos 14 minutos. O brasileiro desceu pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou na medida para o francês Benzema, que completou de primeira, marcando um golaço no Santiago Bernabéu.

O Atlético de Madrid, por sua vez, teve sua melhor oportunidade de balançar as redes na bola parada. Em cobrança de falta, Griezmann mandou no ângulo, mas viu Courtois se esticar todo para fazer a defesa e manter a meta intacta no primeiro tempo.

A equipe visitante incomodou muito mais os donos da casa no segundo tempo em comparação com a etapa inicial. Logo nos primeiros minutos os comandados de Simeone exigiram duas grandes defesas de Courtois. Primeiro, em chute de João Félix. Depois, em arremate de Matheus Cunha.

Mas, Vinicius Jr tratou de frear o ímpeto dos rivais. Aos 11 minutos, o ex-atacante do Flamengo recebeu com liberdade pela esquerda, levou para o meio e deu passe açucarado para Asensio, que bateu de primeira, no contrapé do goleiro Oblak, para ampliar para o Real Madrid justamente quando o Atlético era quem viva um melhor momento.

Daí em diante coube ao Real Madrid apenas administrar a boa vantagem construída para assegurar a vitória e, consequentemente, os três preciosos pontos que o colocam a oito pontos do Sevilla, vice-líder do Campeonato Espanhol.

Tags